Star Wars: sarà Kevin Feige a prendere il posto di David Benioff e DB Weiss?

Nella notte è stato confermato che David Benioff e DB Weiss hanno lasciato la precedentemente annunciata nuova trilogia su Star Wars, che sarebbe stata sviluppata in questi mesi parallelamente a quella di Rian Johnson.

Insieme alle due trilogie, però, la Lucasfilm qualche mese fa ha annunciato anche un film di Star Wars prodotto da Kevin Feige, il papà del Marvel Cinematic Universe, che dopo aver incassato $25 miliardi di dollari ai Marvel Studios è stato reclutato da Disney per rinvigorire anche il franchise creato da George Lucas.

Alla luce della dipartita di Weiss e Benioff, la questione è semplice: sarà Feige a prendere le redini di questa nuova trilogia numero uno?

Le speculazioni possono partire: i creatori di Game of Thrones hanno citato il loro precedente accordo con Netflix come causa fondamentale della loro uscita dal progetto della Lucasfilm, ma per i cospirazionisti più esperti l'ingaggio di Feige, risalente solo a qualche settimana fa, potrebbe non essere semplicemente un caso. Il primo film della nuova trilogia numero uno (la definiamo in questo modo per distinguerla dalla nuova trilogia numero due, ovvero quella di Johnson) ha una data di uscita fissata per il dicembre 2022, dunque al di là degli impegni MCU (che in quell'anno si troverà nei primi dodici mesi della Fase 5), c'è sicuramente molto tempo per produrre un lungometraggio, considerata l'esperienza di Feige e il suo modus operandi.

Altro dettaglio da non sottovalutare, è che grazie a The Mandalorian di Disney+ l'universo della Lucasfilm si è avvicinato ancor di più a quello Marvel Studios, nello specifico tramite le figure di Jon Favreau e Taika Waititi, due preziosissimi collaboratori di Feige.

Secondo il rapporto originale, comunque, Feige aveva pensato ad una solo storia e l'aveva presentata al suo capo Alan Horn e a Kathleen Kennedy, ma non è chiaro quanto quella storia sia grande e/o espandibile, ma considerata la nuova direzione editoriale e il grande stop degli spin-off stand-alone auto-conclusivi è possibile che l'idea di Feige non sia di quelle usa e getta.

Come al solito, per ora non resta che aspettare.