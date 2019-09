Star Wars: Kevin Feige è un possibile rimpiazzo di Kathleen Kennedy alla Lucasfilm?

La notizia che Kevin Feige produrrà un nuovo film ambientato nell'universo di Star Wars ha scatenato diverse reazioni, ma è possibile che dietro il suo arrivo possa nascondersi ben altro all'interno della Lucasfilm?

Mentre nelle ultime ore i fan si sono scatenati con le loro reazioni alla notizia, le ultime voci di corridoio darebbero per possibile un altro scenario: ovvero che Kevin Feige sia stato ingaggiato dalla Lucasfilm per eventualmente sostituire alla direzione Kathleen Kennedy.

Tuttavia, un articolo dell'Hollywood Reporter ha smentito categoricamente questa voce, affermando senza alcuna esitazione che Kathleen Kennedy rimarrà presidente della Lucasfilm. "Alcuni vedono questa mossa strategica e aziendale come al preludio per un ruolo di maggior rilievo per Kevin Feige all'interno della Lucasfilm, mentre altri semplicemente credono che porterà la sua passione al franchise come già fatto alla Marvel. Una fonte molto credibile all'interno della Disney ci ha detto che la Kennedy rimarrà al comando e che non c'è nessun piano per cambiare le cose".

Questa dichiarazione fa ovviamente eco alle parole del presidente esecutivo dei Walt Disney Studios Alan Horn, che aveva dichiarato: "Siamo entusiasti dei progetti a cui Kathy e il team Lucasfilm stanno lavorando, non solo in termini di Star Wars ma anche di Indiana Jones, o progetti originali come Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox. Con la chiusura della saga Skywalker, Kathy sta portando avanti una nuova era nella narrazione di Star Wars e sapendo quanto Kevin sia un fan sfegatato, ha più di un senso per questi due straordinari produttori avorare insieme a un film di Star Wars".

Altri rumor recenti vorrebbero Brie Larson come new entry del nuovo film di Star Wars prodotto da Feige. Staremo a vedere come si evolverà la vicenda...