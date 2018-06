Star Wars: Kevin Feige non sostituirà Kathleen Kennedy alla guida della Lucasfilm

Nelle scorse ore si era fatta largo una voce di corridoio secondo la quale il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige fosse in procinto di prendere il posto di Kathleen Kennedy alla guida di Lucasfilm.

Per la prima volta nell'arco del suo mandato, la Kennedy sta passando un momento difficile. Quest'estate Solo: A Star Wars Story è diventato il primo film del franchise a fallire al botteghino (in attesa, c'è da dirlo, di recuperare con le vendite home video e di merchandising), un insuccesso dovuto forse anche all'aspra accoglienza riservata dal fandom ad Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi, che nonostante il plauso universale della critica non è riuscito neppure ad avvicinarsi al successo commerciale del suo predecessore, Il Risveglio della Forza.

Sulla scia delle tante lamentele arrivate dai fan e dei risultati altalenanti al botteghino più di una voce ha suggerito che la Kennedy potesse decidere di dimettersi o addirittura essere sollevata dall'incarico. La Kennedy non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardo l'argomento ma subito sono iniziati a circolare i nomi degli eventuali sostituti. Fra i tanti, anche quello del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

La notizia era stata infilata di traverso in un recente articolo di Deadline incentrato sul futuro della DC Entertainment e sul nuovo ruolo di Geoff Johns. I dettagli sulla questione sono scarsi, ma la speculazione è stata "negata all'unanimità". Se la Kennedy intende mantenere la sua attuale posizione, sarà lei a decidere se e quando, e sempre a lei spetterà la nomina del suo ipotetico successore.

Quel che è certo è che è a dir poco improbabile che Feige salga ai vertici di Lucasfilm: considerato il suo instancabile coinvolgimento nello sviluppo di tutti i film dei Marvel Studios, non c'è alcun modo in cui il produttore possa gestire anche l'universo di Star Wars, che esattamente come il Marvel Cinematic Universe ha tantissimi nuovi progetti in cantiere (come la serie tv diretta da Jon Favreau).

Uno degli altri nomi suggeriti per sostituire la Kennedy è stato quello di Dave Filoni, la mente dietro il dipartimento di animazione della Lucasfilm. Filoni è uno dei più esperti al mondo per tutto ciò che riguarda Star Wars, avendo lavorato fianco a fianco a George Lucas. Altro profilo emerso è quello di Kiri Hart, produttrice di Star Wars: Rebels e Rogue One: A Star Wars Story.