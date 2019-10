Lo Star Wars di Kevin Feige sarà incentrato sulla Dottoressa Aphra?

Alla fine di settembre è stato annunciato che Kevin Feige avrebbe prodotto un film di Star Wars, collaborando con Lucasfilm e Kathleen Kennedy per infoltire il parco titoli dello studio dopo la conclusione della saga degli Skywalker.

Non solo: ai tempi dell'annuncio venne confermato anche che il boss dei Marvel Studios aveva proposto una star del Marvel Cinematic Universe a seguirlo in questa nuova avventura in una galassia lontana lontana, ma l'identità di questo attore o di questa attrice non è stata svelata.

L'attenzione di tutti per il momento è rivolta verso Brie Larson, notoriamente una fan sfegatata di Star Wars che, d'altro canto, avrebbe tutte le carte in regola per approdare nel franchise della Lucasfilm, e i recenti sviluppi all'interno di Marvel Entertainment, che hanno portato Feige ad assumere la carica di Chief Creative Officer, potrebbero portare al debutto in live-action della dottoressa Aphra.

Vale la pena di notare, infatti, che in seguito all'acquisto da parte della Disney di Lucasfilm nel 2012, la compagnia oltre ai nuovi film ha iniziato a curare anche le nuove serie a fumetti di Star Wars attraverso la Marvel Comics, di cui era diventata proprietaria. Nel 2015 hanno debuttato sul mercato diversi titoli a fumetti incentrati sui personaggi della trilogia originale, offrendo al contempo storie spin-off che hanno contribuito a colmare il divario tra la trilogia originale e Star Wars: The Force Awakens, ma non solo (ad esempio, ne esiste una anche sugli anni di Obi-Wan dopo La Vendetta dei Sith, che probabilmente sarà la fonte d'ispirazione primaria per la serie Disney+ con Ewan McGregor).

Nel 2017, comunque, la Marvel Comics ha pubblicato Star Wars: Doctor Aphra, serie a fumetti incentrata su una archeologa intergalattica che si ritrova al centro della battaglia tra Sith e gli Jedi, lavorando regolarmente con Darth Vader e l'Impero Galattico, ma spesso portata a fare del bene a causa della sua natura. Il personaggio è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan della saga, e dato che Feige è diventato il produttore celebrato che è oggi grazie alla sua abilità dimostrata nel trasporre al cinema delle serie a fumetti, è probabile che il suo lungometraggio sarà ispirato ad una delle serie Star Wars prodotte da Marvel Comics ... e Dottor Aphra è la candidata principale in questo senso.

Con Brie Larson che si è detta più che disponibile ad entrare nel franchise cinematografico di Star Wars, questi tre indizi sembrerebbero formare una prova se non concreta, quanto meno meritevole di attenzione.

Voi cosa ne pensate? Discutiamone nei commenti.