Star Wars, Kevin Feige guiderà presto la Lucasfilm? Arrivano le dichiarazioni di Disney!

Se siete appassionati del franchise di Star Wars, forse saprete che la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy al momento non è la persona più popolare tra i fan, e in passato varie volte si è parlato di Kevin Feige come suo possibile sostituto alla guida della società.

Il presidente dei Marvel Studios, responsabile del franchise di maggior successo della storia del cinema, il Marvel Cinematic Universe, capace in pochi anni di affermarsi come uno dei migliori produttori di sempre, del resto è già stato reclutato dalla Lucasfilm per realizzare un futuro film di Star Wars, del quale ancora non si conoscono i dettagli. Ma secondo alcuni questo progetto rappresenterà il primo passo di Feige verso la conquista del potere anche in casa Lucasfilm.

Ora però sono emersi nuovi retroscena: in una nuova pubblicazione di Variety, viene riferito sì che di tutti i diversi dirigenti dello studio che fanno capo alla Disney (come anche Jim Morris della Pixar) Kevin Feige è assolutamente considerato come "il più essenziale", grazie al successo dell'MCU sia al cinema che su Disney+, ma anche ribadito che non diventerà il nuovo leader della Lucasfilm.

"Dopo che nel 2019 è stato annunciato che Feige avrebbe prodotto un film di Star Wars, si è vociferato che avrebbe potuto assumere un maggiore controllo della Lucasfilm", scrive Variety. "Tuttavia, gli addetti ai lavori dicono che Feige è pienamente impegnato con i suoi doveri alla Marvel e non ha l'ambizione di guidare la Lucasfilm".

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!