Star Wars, Kevin Feige fa lo gnorri sul suo film: 'Siamo concentrati su Marvel'

L'enorme mole di annunci a tema Star Wars con cui Disney ci ha bombardato in occasione dell'ultimo Investor Day ha generato un'ondata di entusiasmo e curiosità che difficilmente andrà ad esaurirsi in tempi brevi: purtroppo, però, per ricevere delle risposte esaurienti a tutte le nostre domande toccherà aspettare un po'.

Kevin Feige, ad esempio, ha sviato abilmente il discorso quando si è trattato di rispondere ad alcuni quesiti sul film di Star Wars per cui sarà chiamato a svolgere il ruolo di produttore: il CCO di Marvel si è infatti limitato a confermare che tutte le informazioni trapelate finora altro non sono che voci di corridoio e che l'attenzione degli Studios è attualmente rivolta altrove.

"Tutto ciò che avete sentito al riguardo è frutto di leak. Non abbiamo annunciato nulla di ufficiale. Per ora è sufficiente dire che siamo concentrati sui progetti Marvel a cui stiamo lavorando. Il cosa, il dove, il come e il quando del film di Star Wars non li conosco. Sono eccitatissimo per The Book of Boba Fett, per la serie su Rogue One, per la serie su Obi-Wan, per il film di Patty [Jenkins] e quello di Taika [Waititi]. Dopo Thor: Love and Thunder, ovviamente" ha abbozzato Feige.

Qui, intanto, trovate tutte le ipotesi circolate sulla trama del film di Star Wars prodotto da Kevin Feige; George Lucas, nel frattempo, ha ammesso di aver sempre saputo che nessuno avrebbe voluto vedere la trilogia prequel di Star Wars.