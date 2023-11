Star Wars, Kevin Feige conferma: 'Il mio film è cancellato'

I fratelli Russo avevano confermato l’esistenza di un un film di Star Wars di Kevin Feige, ma di fronte a un’ulteriore domanda a proposito dell’eventuale pellicola, il produttore cinematografico e presidente dei Marvel Studios ha negato.

Durante la premiere di The Marvels, Feige si è concesso per un’intervista di circa 5 minuti con Entertainment Tonight. Il video si conclude con un’ultima, decisiva domanda: “Il tuo film di Star Wars verrà realizzato?”, a cui il presidente di Marvel ha risposto con un secco “no”. Feige si è sempre dichiarato un grandissimo fan di Star Wars, al punto da far inserire all’interno di tutte le ultime pellicole Marvel un riferimento all’universo di Guerre Stellari (in ogni film Marvel c’è sempre un personaggio che perde un braccio). “All’inizio non era intenzionale, ma con il tempo lo è diventato” dichiarò all’epoca Kevin Feige.

Sicuramente il produttore potrebbe non aver risposto con la massima sincerità, ma è del tutto lecito pensare che Feige abbia deciso di dedicarsi solo e unicamente all’universo Marvel, attualmente in grande difficoltà, come dimostrano i dati delle prevendite di “The Marvels”. Un ruolo delicato quello del presidente dei Marvel Studios, che sicuramente richiede il massimo dell’impegno e lascia poco spazio ad ulteriori progetti estranei all’MCU. In ogni caso, il presidente di LucasFilm Kathleen Kennedy, ha sempre negato l’esistenza di un film di Star Wars di Kevin Feige.