Star Wars Kenobi, ecco quando potrebbero iniziare le riprese della serie

L'emergenza Coronavirus ha praticamente mandato all'aria i piani di studi cinematografici e televisivi per il resto del 2020, ma sembrerebbe che Lucasfilm abbia già in mente quando sarà possibile partire con le riprese della serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi.

È passato quasi un anno dall'annuncio ufficiale di una serie tv su Obi-Wan con protagonista Ewan McGregor, e i fan non vedono l'ora di ritrovare l'attore nel ruolo.

Ma se l'entusiasmo dei futuri spettatori, del cast e della crew dello show non potrebbe essere maggiore, il 2020 è parso essere di altro avviso. Così, da agosto di quest'anno, le riprese dello show sono slittate a data da destinarsi, anche se ora c'è chi afferma di sapere quando potranno partire.

Voci di corridoio (in questo caso provenienti da Illuminerdi) vorrebbero infatti l'inizio della produzione di Kenobi programmato per marzo 2021 in quel di Los Angeles.

"Le nostre fonti ci hanno rivelato che la produzione della serie su Obi-Wan inizierà a marzo 2021 a Los Angeles. Dei rumor indicherebbero che, a causa del COVID-19, molti studios prediligeranno, nel prossimo futuro, i set al chiuso" si legge sul sito "E sembrerebbe che Lucasfilm stia pianificando di girare le nuove serie negli States come fatto con The Mandalorian. E si presume che The Volume, l'ambiente virtuale utilizzato anche per girareThe Mandalorian, avrà un ruolo chiave anche per la serie su Kenobi".

Quest'ultimo aspetto, in effetti, era stata anticipato in parte già da Ewan McGregor, che lodava la tecnologia utilizzata per la serie di Jon Favreau.

Non sappiamo se queste voci possano corrispondere al vero, ma per ora non possiamo che attendere e sperare per il meglio.