Star Wars, Kennedy a ruota libera: 'Taika Waititi lento a scrivere, Lando esiste ancora'

Nel corso di una recente intervista promozionale Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha anticipato alcuni dettagli su diversi progetti legati alla saga di Star Wars 'ancora vivi' ma passati sottotraccia dopo gli annunci della Star Wars Celebration.

Uno dei titoli menzionati dalla Kennedy è stato il tanto atteso e misterioso Star Wars di Taika Waititi, le cui riprese dovrebbero partire nel 2024: la produttrice ha dichiarato che la sceneggiatura è quasi pronta, ma procede a rilento sostanzialmente perché...beh, Taika Waititi è lento a scrivere. “Taika sta lavorando molto. Il problema è solo uno, e non si arrabbierà con me per averlo detto perché è la verità e lo ammette lui stesso: è lento! Ma abbiamo i primi due atti, dobbiamo scrivere il finale."

La Kennedy ha anche avuto modo di commentare la famosa trilogia di Star Wars di Rian Johnson, annunciata addirittura nel 2017 dopo l'uscita di Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi ma ancora molto lontana dal concretizzarsi: "Io e Rian ci incontriamo molto spesso e ne parliamo continuamente. Lui sta ottenendo sempre più successo con le sue opere e ha sempre nuove cose su cui lavorare. Ma un giorno li faremo." Infine, qualche parola anche per la serie tv di Lando e il film Rogue Squadron:“Lando e Rogue Squadron sono ancora in lavorazione: ci stiamo mettendo tanto tempo perché vogliamo che siano fantastici, quando saranno pronti".

