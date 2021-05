Star Wars, Kelly Marie Tran ricorda: 'Il provino per Episodio VIII? Completamente al buio'

Disney non ama le fughe di informazioni: quando si tratta di un franchise del calibro di Star Wars, dunque, le misure di sicurezza da prendere per evitare leak non sono mai troppe, come dimostra l'incredibile livello di segretezza a cui sono vincolati anche i provini dei protagonisti.

Allo stesso modo in cui fu tenuto segreto al regista Rian Johnson il destino di Kylo Ren, dunque, a Kelly Marie Tran e soci non fu detto praticamente nulla sul film per il quale avrebbero dovuto sostenere i provini: "Ricordo di aver ricevuto un'email, come sempre accade quando c'è da fare un provino, ma l'oggetto diceva semplicemente 'Progetto senza titolo di Rian Johnson'. Ma bastò googlare un po' per capire che si trattasse di Episodio VIII" ha raccontato l'attrice.

La Rose della trilogia sequel ha poi proseguito: "Tutto ciò che diceva la descrizione del mio personaggio era: 'Femmina, circa 20 anni'. Non ti dicono nulla. Quindi sì, fu abbastanza assurdo. [...] Si trattava di due scene e una di queste era un dialogo con John Boyega, Finn". Un provino a prova di leak, decisamente! E voi, avete apprezzato la Rose di Kelly Marie Tran o fate parte dei suoi detrattori? Diteci la vostra nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, Rian Johnson ha parlato della relazione tra Rey e Kylo Ren.