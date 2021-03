Star Wars: Kelly Marie Tran su un suo possibile ritorno nei panni di Rose Tico

Come sappiamo l'universo di Star Wars si sta preparando a una espansione senza precedenti che consisterà in nuovi film e serie televisive dopo la fine della saga degli Skywalker. A questo proposito è stato chiesto all'attrice Kelly Marie Tran se un giorno riprenderà mai i panni del personaggio di Rose Tico, interpretato nell'ultima trilogia sequel.

L'attrice, attualmente impegnata nella promozione di Raya e l'ultimo drago, film d'animazione Disney nel quale doppia la protagonista, la prima principessa sud-est asiatica del mondo Disney, ha risposto all'ipotesi di un suo possibile ritorno nel franchise di Star Wars: "Mi manca Rose. Forse mi manca chi ero io mentre la interpretavo. A volte mi sembra di non sapere se potrei mai interpretarla di nuovo. Mi sento come se fossi diversa ora. Penso a quante volte nella vita cresciamo e impariamo, il campo delle esperienze umane è senza limiti, puoi essere tante persone diverse in una volta sola, ma quando penso in maniera specifica a Rose e a chi ero allora e di come sono stata in grado di arrivare a certe parti di me stessa, non so se riuscirei ancora a interpretarla. Mi mancano delle parti di lei".

Tran nel corso della sua esperienza in Star Wars è stata vittima della furia del fandom tossico del franchise che l'ha costretta ad abbandonare i social network, così come altri colleghi già prima. Adesso è impegnata nella promozione di Raya e l'ultimo drago e l'attrice si è detta onorata di essere la prima principessa sud-est asiatica del mondo Disney: "E' davvero una gran cosa. Sono cresciuta amando questi film d'animazione e sono diventata una fan di quel mondo. Ero solo una ragazzina che guardava quei film ancora e ancora con le sue sorelline. E' stata una parte consistente della mia infanzia. E quindi esserne parte integrante ora è davvero incredibile."



Raya e l'ultimo drago è disponibile su Disney+ con Accesso VIP a un prezzo aggiuntivo all'abbonamento al servizio.