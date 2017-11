Star Wars: Kelly Marie Tran non aveva mai visto un film della saga

L'attrice, che in Star Wars interpreta il personaggio di Rose Tico, ha ammesso che prima di presentarsi all'audizione per il ruolo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi , non aveva mai visto un film della nota saga creata danel 1977. Per la Tran si tratta del ruolo più importante della carriera dopo molta gavetta.

Il personaggio di Rose Tico affiancherà Finn (John Boyega) in una missione che li vede protagonisti nella città di Canto Bright. In ogni caso il personaggio di Rose è al momento ancora molto nebuloso visto che la promozione si sta concentrando sui profili principali, come Rey, Luke Skywalker e Kylo Ren.

Nel corso di un'intervista a BuzzFeed, Kelly Marie Tran ha dichiarato:"Non avevo l'aspettativa che può avere una persona che ha visto la saga. Ecco perché secondo me il fatto di non aver mai visto Star Wars prima mi ha aiutato."

L'attrice era consapevole di quello che rappresentasse Star Wars ma quando venne chiamata per il provino la sua performance non ha risentito di un attaccamento emotivo, proprio perché la Tran di Star Wars non sapeva nulla. Un'audizione rilassata e composta le ha permesso di fare una buona impressione a Rian Johnson ed ottenere la parte.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 13 dicembre. Nel cast Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro.