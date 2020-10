Star Wars, Kelly Marie Tran commenta il suo addio ai social dopo Gli Ultimi Jedi

Ricorderete tutti l'ondata di polemiche che aveva investito Kelly Marie Tran all'indomani dell'uscita nelle sale di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, polemiche che riguardavano essenzialmente il suo personaggio all'interno della trama del film, poi sacrificato in termini di minutaggio nell'ultimo capitolo della saga.

Dopo quella brutta vicenda, che aveva anche mostrato tutta la tossicità di una fanbase come quella di Star Wars, l'attrice si era vista costretta ad abbandonare i social media, come Instagram e Twitter, a causa dei continui insulti che riceveva tramite questi ultimi mezzi. Kelly Marie Tran, prima attrice di origini asiatiche a comparire nella saga di Star Wars, è tornata a parlare proprio del suo addio ai social e di quel brutto momento della sua vita.

Lo ha fatto tramite una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, dove spiega di non essersi pentita affatto della decisione presa: "Penso sia una decisione diversa per ognuno. E penso che ognuno dovrebbe fare quel che crede sia giusto per sé. Penso anche sia la cosa migliore che abbia mai fatto. Non saprei. E' divertente, è come se le persone ne fossero ancora scioccate a volte. Io di sicuro non lo sono, ho solo fatto quello che penso sia la cosa migliore per me".

Nonostante le critiche e le polemiche circa il suo personaggio, sono anche molti i fan di Rose Tico, i quali infatti sono insorti dopo il destino riservato al personaggio in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ovvero lo scarso minutaggio concesso a Rose nell'ultimo film della saga, in confronto a quanto visto nell'episodio precedente. Questa nuova polemica ha perfino generato la risposta di uno degli sceneggiatori del film e in seguito la reazione della stessa Kelly Marie Tran.