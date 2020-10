Star Wars, Kelly Marie Tran apre al ritorno di Rose? 'Quando arriverà il momento giusto'

In seguito alle critiche ricevute per la sua sfortunata Rose Tico, Kelly Marie Tran ha dovuto dire addio ai social, ma l'attrice sembrerebbe aver superato la cosa e forse non è ancora detta l'ultima parola: tutti pronti per Star Wars Episodio X: Il Ritorno di Rose?

"Onestamente non lo so, è davvero strano", ha dichiarato l'attrice quando è stata interrogata da Collider circa un nuovo progetto nei panni del personaggio. "Mi sono divertita tantissimo in quel mondo ma credo che i pezzi dovrebbero incastrarsi alla perfezione e tutto dovrebbe arrivare nel periodo giusto, al momento giusto e con la storia giusta, così come in qualsiasi altro progetto".

Difficile che Lucasfilm e Disney decidano di riportare in scena Rose ora che la Saga degli Skywalker è giunta al termine, ma tra i vari progetti spin-off futuri potrebbe esserci spazio per un ruolo secondario. Per quanto Rose non sia risultata simpatica a tutti, anche i fan più accaniti hanno accettato di buon grado il ritorno di personaggi odiatissimi come Jar Jar Binks nel franchise.

Tran ha concluso con: "comunque non lo so, credo che ci siano un sacco di personaggi di cui non abbiamo ancora sentito parlare abbastanza in quell'universo".

Chissà cosa ci riserverà il futuro, ma nel frattempo siamo pronti a salutare nuovamente Ewan McGregor nei panni di Obi Wan Kenobi, mentre John Boyega ha ottenuto successo altrove.