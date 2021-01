Star Wars, Keanu Reeves come Darth Revan? Ecco che aspetto potrebbe avere

È ormai uno dei fancast più popolari per Keanu Reeves, ma questa nuova fanart immagina l'attore di Matrix e John Wick nel ruolo di Darth Revan nell'universo di Star Wars, e dopo averla vista, sarà difficile non concordare.

Yadvender Singh Rana a.k.a. Ultraraw26 su Instagram ha realizzato una nuova fanart a tema Star Wars, questa volta con protagonista Keanu Reeves.

"Ci sono stati rumor e speculazioni sulla nuova serie di film in sviluppo in casa Disney per quanto riguarda il franchise di Star Wars. E Keanu Reeves è uno dei nomi che vengono spesso associati al ruolo di un Imperatore Sith (probabilmete Lord Vitiate), il primo che imparò a utilizzare l'abilità di trasferire lo Spirito di una persona grazie alla manipolazione dei Midi-chlorian attraverso la Forza" si legge nella caption del post che trovate anche anche in calce alla notizia "Ora, concordiamo tutti che Keanu Reeves sia però più adatto per il ruolo di Darth Revan, un cavaliere Jedi e poi Sith Lord dei tempi della Vecchia Repubblica, ma non ci sono state news in merito a delle storyline ambientate in quell'era. Nonostante ciò, eccovi una fanart con Keanu Reeves come Revan in entrambe le versioni".

Voi che ne pensate? Vi piace questa fanart? E ci vedete bene Reeves nel ruolo? Credete che sia possibile un approdo del personaggio sul grande schermo in un prossimo futuro? Fateci sapere nei commenti.