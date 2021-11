Star Wars, Kathleen Kennedy smentisce lo sviluppo di un film su Boba Fett

Mancano pochi giorni all'arrivo di The Book of Boba Fett su Disney+, ma ci fu un tempo in cui si pensava a uno spin-off cinematografico sul cacciatore di taglie più celebre del mondo di Star Wars... Ma la parola chiave è "pensare", stando a quanto affermato da Kathleen Kennedy.

Il boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy è recentemente tornata sull'argomento spin-off cinematografici, e in merito a quello tanto chiacchierato di Boba Fett, ha offerto alcune delucidazioni.

In passato, infatti, era stato chiamato all'appello il regista di Fantastic 4 Josh Trank per dirigere un film su Boba Fett, ma questi abbandonò piuttosto in fretta il progetto.

In seguito si parlò poi del regista di Logan James Mangold, ma anche qui il risultato fu un nulla di fatto, specialmente perché, come al solito, i rumor sono stati leggermente esagerati... Nel senso di non veritieri, stando a quanto affermato da Kennedy:"Non c'era davvero un precedente sviluppo [di un film di Boba Fett]".

E ha poi aggiunto che "Non siamo mai andati molto lontani con Josh [Trank], francamente, perché non abbiamo mai sviluppato nulla di specifico con lui. E Jim Mangold non ha mai lavorato a una storia su Boba Fett".

Sembra dunque che la responsabilità di offrirci una storia soddisfacente su Boba Fett ricada ormai da tempo sulla serie di Disney+, e a breve scopriremo se l'obiettivo è stato portato a termine con successo.