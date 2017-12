Star Wars: Kathleen Kennedy sarebbe felicissima di far salire a bordo Taika Waititi!

Al presidente della, non dispiacerebbe affatto avere, regista dell'ultimo film sull'Odinson, Thor: Ragnarok, al comando di una pellicola a tema Star Wars

Taika Waititi ha brillato, recentemente, portando il terzo capitolo di Thor, dei Marvel Studios, a un livello di gradimento che, fino al 2017 non aveva mai riscontrato. Waititi, con il suo tocco goliardico, i colori sgargianti e - comunque - attenzione alla storia da narrare, ha portato Thor: Ragnarok ad essere uno tra i film a tema supereroistico più acclamati del genere.

Quindi non è strano pensare che anche altri lo abbiano adocchiato per lavorare a produzioni diverse. Sempre in casa Disney, il Presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, si è dichiarata interessata all'idea di avere Taika Waititi al comando di una delle pellicole dell'universo di Guerre Stellari:

"Mi piacerebbe moltissimo vederlo dirigere un film di Star Wars. Penso che abbia proprio la sensibilità richiesta. E' stato straordinario vederlo entrare nel Marvel Cinematic Universe e fare un lavoro tanto straordinario su Thor!"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, arriva in sala il 13 dicembre. Scritto e diretto da Rian Johnson, nel cast ci sono: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio del Toro.

