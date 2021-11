Star Wars: Kathleen Kennedy rimarrà a capo della Lucasfilm almeno fino al 2024

Nonostante i presunti malumori che sono trapelati nei giorni scorsi circa le difficoltà di numerosi registi e sceneggiatori della Lucasfilm scaturite dal rapporto con la presidente in carica, Kathleen Kennedy rimarrà saldamente alla guida della società fondata da George Lucas almeno fino al 2024, in quanto il suo contratto è stato prolungato.

A confermare la notizia è stato il solito Matthew Belloni, editor dell'Hollywood Reporter, nella sua newsletter: "La Kennedy ha un sacco di cose belle in cantiere alla Lucasfilm e mi è stato riferito che ha rinnovato di recente il suo contratto per altri tre anni". Visto che il contratto di Kennedy era in scadenza quest'anno, il suo nuovo prolungherà il suo rapporto con la Lucasfilm fino al 2024 compreso.

I malumori degli ultimi giorni di cui parlavamo prima riguardano i motivi dietro il rinvio di Rogue Squadron, il film di Star Wars che vede alla regia Patty Jenkins. La regista di Wonder Woman avrebbe avuto dei diverbi di natura creativa con i dirigenti di Lucasfilm e si starebbe ora concentrando su altri progetti più immediati e dove gode di maggiore libertà di decisione (come la regia di Wonder Woman 3), mentre in precedenza era stato detto semplicemente che il rinvio era causato dagli impegni già presi in agenda da Jenkins.

Non solo, sempre lo stesso Belloni ha scritto che Lucasfilm ha accantonato la trilogia di Rian Johnson di cui da tempo ormai non si sapeva più nulla e con lo stesso regista sempre molto vago ogni volta che si tirava in ballo l'argomento. Rian Johnson adesso è impegnato nel franchise di Knives Out e ha appena concluso le riprese di Knives Out 2 con Daniel Craig di nuovo protagonista insieme a un cast del tutto rinnovato.

Il prossimo progetto targato Star Wars arriverà su Disney+, parliamo della serie su Boba Fett. Vi lasciamo quindi al trailer di The Book of Boba Fett.