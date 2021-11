Star Wars, Kathleen Kennedy sui personaggi della trilogia sequel: 'Continueranno a vivere'

La trilogia sequel di Star Wars ha diviso i fan della galassia lontana lontana per diversi motivi, l’ultimo film secondo molti non ha reso giustizia ai personaggi che abbiamo conosciuto in questa nuova avventura. Tuttavia, in una recente intervista il capo della Lucasfilm, Kathleen Kennedy ha confermato che li rivedremo di nuovo.

Molti fan si sono lamentati del fatto che i personaggi, nell’arco dei tre film, non sono stati completamente sviluppati, ad esempio alcuni villain come Captain Phasma (Gwendolyn Christie) e Kylo Ren (Adam Driver) o grandi eroi come Finn (John Boyega) e Poe Dameron ( Oscar Isaac). Ma intervistata da Empire, Kathleen Kennedy ha dato ai fan di Star Wars, letteralmente, una nuova speranza di vedere nuovamente sullo schermo (grande o piccolo) questi personaggi.

Kennedy, che resterà capo della Lucasfilm fino al 2024, ha parlato del futuro senza mezzi termini: "Certamente, quelli non sono personaggi che dimenticheremo. Continueranno a vivere, e quelle sono conversazioni che sono in corso anche con il team creativo".



La trilogia sequel non ha lasciato solo molti fan di Star Wars confusi sul passato: li ha lasciati delusi dal potenziale sprecato per il futuro. Tuttavia adesso che l’universo si sta espandendo grazie alle serie tv e una nuova vita può essere data a personaggi come Boba Fett che tornerà nel suo show, date un’occhiata al trailer di The Book of Boba Fett, forse anche altri personaggi potranno ottenere la loro serie tv o le loro storie potrebbero intrecciarsi in quelle che verranno. A questo punto non ci sono più limiti e il franchise può ancora fare qualcosa con gli eroi (e i cattivi) della trilogia sequel. Vi piacerebbe rivederli? Fatecelo sapere nei commenti!