Star Wars, Kathleen Kennedy parla del legame tra il film su Rey e il resto della saga

Dopo l'annuncio di tre nuovi film Star Wars, la presidentessa Lucasfilm Kathleen Kennedy ha illustrato i legami tra il nuovo film incentrato su Rey e i restanti capitoli della saga.

"Be'" ha dichiarato in un'intervista a IGN, "sono trascorsi 15 anni da L'ascesa di Skywalker, quindi la storia si colloca dopo la guerra, dopo il Primo Ordine, con gli Jedi ormai allo sbando. Ci sono molte discussioni al riguardo: 'Chi sono davvero i Jedi? Cosa stanno facendo? In che situazione riversa la galassia?' [Rey] sta tendando di ricostruire l'Ordine dei Jedi sulla base dei libri e di ciò che ha promesso a Luke, perciò la trama prenderà una direzione di questo tipo". Ne deriva un film decisamente più autonomo degli altri.

Ha inoltre aggiunto: "Non so se spenderemo molto tempo in salti nel passato, fantasmi della Forza o roba di questo tipo, ma sicuramente ciò che rappresentano per lei sarà molto importante". Riguardo l'annuncio della nuova trilogia, invece, questo è stato il commento di Kathleen Kennedy: nonostante anch'essi siano autonomi, "quando dichiamo 'autonomo', ci riferiamo comunque a un'idea a sé stante che finisce col svilupparsi sempre più, come dimostra la narrazione finale. Rifletto molto sul potenziale di queste epoche diverse nella linea temporale principale, eppure non vogliono prendere un impegno fino a quando non entreremo nel progetto e non capiremo come funzionano tutti i vari meccanismi".

Non ci resta che attendere la pubblicazione dei film per appurare tutti i legami tra gli archi narrativi. E i collegamenti dei nuovi prodotti con i precedenti non terminano certo qui: ad esempio, David Tennant tornerà nell'universo di Star Wars grazie ad Ahsoka.