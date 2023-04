Star Wars, Kathleen Kennedy ha mentito sul film di Kevin Feige?

Sul fronte cinematografico di Star Wars c'è stata un bel po' di confusione negli ultimi tempi: tra progetti annunciati e dispersi nel nulla o addirittura cancellati, solo gli annunci dello Star Wars Celebration sembrerebbero aver messo un po' di ordine. Qualche dubbio, però, ancora rimane: pensiamo, ad esempio, al film di Kevin Feige.

Nei giorni scorsi, Kathleen Kennedy ha infatti chiuso la questione ribadendo che il film affidato dalle sapienti mani del boss di Marvel Studios non sarebbe mai stato realmente ufficiale, al contrario di quanto riportato da più di una testata: secondo alcuni rumor, però, le cose non sarebbero andate esattamente in questo modo.

Stando a quanto riportato da Matt Belloni su Puck, infatti, il film sarebbe effettivamente stato annunciato dall'ex-presidente di Disney Alan Horn prima del passaggio di quest'ultimo a Lucasfilm: figlio di una collaborazione fortemente voluta dallo stesso Horn, il film non sarebbe però mai stato ben visto da Kathleen Kennedy, che avrebbe quindi colto la prima occasione per metterci una pietra tombale sopra, nonostante fino a quel momento la produttrice stesse ricevendo aggiornamenti costanti sull'andamento del progetto. Da che parte starà la verità? Questo possono dircelo solo i diretti interessati: l'impressione, però, è che nessuno abbia poi troppa voglia di parlarne.