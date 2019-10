Star Wars: Kathleen Kennedy imporrebbe un controllo creativo ai propri registi

Sempre tenendo conto della veridicità del reportage condotto da Variety, sembrerebbe che in questi suoi anni alla Lucasfilm la produttrice Kathleen Kennedy avrebbe imposto una forma di controllo creativo verso quei registi assunti per occuparsi dei film di Star Wars.

A scoperchiare il vaso di Pandora è stato l'allontanamento di D.B. Weiss e David Benioff, usciti di scena a causa del loro accordo di collaborazione con Netflix, oltre che a divergenze creative con la Lucasfilm e al problema del fandom tossico della saga. Proprio analizzando questo e altri allontanamenti celebri della saga da quando Kennedy è al timone dello studio - ricordate le estromissioni di Colin Trevorrow e Josh Trank, rispettivamente da Star Wars: Episodio IX e lo spin-off dedicato a Boba Fett? - che Variety afferma: "Quando la Kennedy e il suo team scelgono questi registi e li introducono alla famiglia Star Wars, alcune fonti sostengono che vengono loro imposti dei controlli creativi sul loro lavoro. Alcuni insider sostengono che varie idee vengono immediatamente bocciate con la Kennedy e il suo team in cerca solamente di quelle persone adatte alla linea aziendale dello studio".

"Se le divergenze sulla direzione del film cominciano a diventare troppo intense questo in genere porta all'allontanamento di quella persona, invece che provare a trovare una soluzione comune al problema. Il brain trust della Lucasfilm vira spesso verso nuovi sceneggiatori, come Lord e Miller, per poi tornare sui propri passi e a vecchi standard come con l'ingaggio di Lawrence Kasdan ad esempio. Sebbene non si incolpa certo la Lucasfilm di non prendersi dei rischi, visti gli ingenti investimenti, il problema è semmai nel modo in cui registi di talento vengono rapidamente messi alla porta e di quello in cui altri vengono assunti".

Nello stesso report si fa poi riferimento all'incertezza generale della Lucasfilm per il dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il duo D.B. Weiss e David Benioff a quanto pare avrebbe dovuto esplorare l'origine dei Jedi nella trilogia in sviluppo, ma lo scetticismo della Kennedy verso la capacità di gestire più lavori contemporaneamente da parte dei due ha portato al loro licenziamento.

Ciononostante, Il 18 dicembre prossimo arriverà nelle sale Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, co-scritto e diretto da J.J. Abrams, che mettere la parola fine alla saga quarantennale degli Skywalker. Il 12 novembre, in contemporanea con il lancio di Disney+, approderà sulla piattaforma il primo episodio dell'attesa The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars, con Pedro Pascal protagonista.