Star Wars, Kathleen Kennedy: 'Il film di Taika Waititi? Procede un po' a rilento'

Quanta confusione si è fatta, negli ultimi tempi, sul fronte cinematografico di Star Wars? Gli annunci di nuovi film si sono susseguiti uno dietro l'altro fino ai botti di questo Star Wars Celebration, e al netto dell'entusiasmo per i film di Dave Filoni e James Mangold sono in molti ad aspettare notizie da Taika Waititi.

Appurato ormai da tempo che il film di Taika Waititi non sarebbe uscito nel 2023, Kathleen Kennedy si è dunque trovata in queste ultime ore a dover fornire qualche spiegazione a chi le chiedeva informazioni sul misterioso progetto del regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, confermando che i tempi richiesti saranno piuttosto lunghi.

"Sta ancora lavorando, sta soltanto andando un po' a rilento, ma ci sta lavorando. E poi lui è molto impegnato" sono state le parole con cui la produttrice ha di fatto confermato l'esistenza del progetto, lasciando però intendere che faremmo meglio a riporre in un cassetto le nostre speranze di saperne qualcosa in più in tempi relativamente brevi.

Cosa vi aspettate dal film di Taika Waititi? Al netto delle preoccupanti dichiarazioni del regista su Jar-Jar Blinks, è innegabile che si tratti di uno dei progetti maggiormente capaci di catalizzare l'attenzione del fandom. Riusciremo mai a vedere questo misterioso film! Per ora non resta che incrociare le dita.