Star Wars, Kathleen Kennedy sul futuro del franchise: 'Andremo oltre la Saga di Skywalker'

Mentre Obi-Wan Kenobi fa il suo debutto su Disney+, Kathleen Kennedy è tornata a parlare del futuro del franchise di Star Wars sottolineando che la Saga andrà sicuramente ben oltre all'Episodio IX: The Rise of Skywalker, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019.

La presidente della Lucasfilm durante un intervista con GamesRadar+ nel corso della Star Wars Celebration ha detto: "Andremo oltre la Saga di Skywalker, c'è ancora molto lavoro da fare e lo stiamo facendo con grande entusiasmo. Siamo concentrati su più fronti, non solo le serie tv ma anche dei nuovi film bollono in pentola. Non ci siamo mai fermati in tutto questo tempo. Stiamo pensando ad una saga completamente nuova e siamo pronti ad andare avanti per la nostra strada. Non c'è nessuna esitazione al riguardo".

Tra i fan di Star Wars però c'è un po' di timore, visti soprattutto i risultati non proprio positivi ottenuti dal film diretto da JJ Abrams che ha ottenuto incassi poco soddisfacenti, finendo per non incontrare neanche il pieno gradimento da parte del pubblico.

Le scelte compiute in Star Wars: The Rise of Skywalker hanno fatto storcere il naso a molti e i fan sperano che i prossimi film di Kevin Feige e Taika Waititi possano riportare il franchise al suo antico splendore. Voi cosa vi aspettate dal futuro della Galassia lontana lontana? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.