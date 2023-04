Star Wars, Kathleen Kennedy sul film di Kevin Feige:'Non è mai stato ufficiale'

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha rilasciato una lunga intervista a IGN, durante la quale le è stato chiesto del progetto di Star Wars con Kevin Feige, boss Marvel, che sembrava uno dei possibili lavori futuri. Sorprendentemente Kennedy ha smorzato gli entusiasmi dei fan, facendo un po' di chiarezza sulla questione.

"Beh, quei discorsi non sono state accantonati. Non sono state accantonati. Lo sviluppo è un processo complicato a lungo termine. Abbiamo un po' di persone ad essere occupate con la programmazione. Perché, ovviamente, stanno lavorando persone davvero talentuose. Quindi, spesso non è un accantonamento. È più del tipo 'È pronto?'.. Si riduce davvero a questo... Il progetto di Kevin Feige è stato annunciato dalla stampa o, suppongo, dal fandom. Ma non è mai stato sviluppato nulla. Non abbiamo mai discusso un'idea. Tutti sanno che Kevin è un grande fan di Star Wars. Se fosse venuto con qualche idea sarei tutt'orecchi. Ma non è mai successo davvero, quindi non è stato un progetto abbandonato. Semplicemente non è mai successo realmente" ha dichiarato Kennedy, che ha confermato la produzione della serie tv su Lando, con protagonista Donald Glover.



Nelle ultime ore alla Star Wars Celebration sono state annunciate diverse novità sul futuro dell'universo creato negli anni '70 da George Lucas.



Ci saranno tre nuovi film di Star Wars, diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy.