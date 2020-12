Star Wars: Kathleen Kennedy aggiorna sul film di Taika Waititi

Nel corso della notte si è svolto l'Investor Day della Disney nel corso del quale sono stati annunciati tutti i nuovi progetti targati Lucasfilm e quindi anche quelli inerenti all'universo di Star Wars. Se il prossimo film ad arrivare nelle sale sarà quello di Patty Jenkins, cosa ne è stato del film assegnato a Taika Waititi?

La risposta l'ha data direttamente la produttrice e presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, la quale ha ribadito come Waititi sia già attualmente al lavoro sul prossimo film dell'universo di Star Wars. La Kennedy ha confermato che il Premio Oscar per Jojo Rabbit è alle prese con la sceneggiatura del film e ha assicurato al pubblico presente in sala che si tratterà di una corsa folle che conterrà l'iconico senso dell'umorismo diventato ormai il marchio di fabbrica del regista per il suo pubblico.

Nessuna data d'uscita ufficiale è stata comunicata, ma al momento è certo che non arriverà nel Natale 2023, slot già assegnato a Rogue Squadron, il film della Jenkins che sarà il primo ad arrivare nelle sale cinematografiche dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker; saranno quindi passati 4 anni dall'ultimo film.

Oltre a dirigere il nuovo film di Star Wars, Taika Waititi scriverà anche la sceneggiatura, avvalendosi della collaborazione di Krysty Wilson-Cairnstaika (1917), che già a gennaio, come aveva riferito lo stesso Hollywood Reporter, era stata contattata per il franchise di Star Wars.

Il regista di Jojo Rabbit (premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale) sta completando Next Goal Wins, un progetto legato al mondo del calcio, e ha in uscita un altro capitolo del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love and Thunder, la cui uscita nelle sale è prevista per l'11 febbraio 2022.

Vi ricordiamo che Patty Jenkins tornerà fra qualche settimana con Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic DC Films dedicato all'Amazzone interpretata da Gal Gadot, che a sua volta sarà vista nel 2021 anche in Justice League di Zack Snyder.