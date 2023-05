Star Wars, Kathleen Kenendy punta a realizzare un film 'ogni tre o quattro anni'

La Star Wars Celebration 2023 è stata a dir poco clamorosa, eppure le novità non finiscono qui: Kathleen Kennedy, presidentessa della LucasFilm, l'universo narrativo di Luke, Dart Fener e Rey dovrebbe rilasciare un nuovo film "ogni tre o quattro anni".

In particolare, a suggerire un simile progetto a lungo termine è stata la saga di James Bond. "Ho parlato spesso di Bond" ha dichiarato Kenendy in una recente intervista. "Lo staff realizza un film ogni tre o quattro anni, senza la necessità di rilasciarne uno ogni trecentosessantacinque giorni. Ho la sensazione che una dinamica del genere si rivelerebbe molto fruttuosa con Star Wars. Dovremmo imitarla!".

A questo punto, una domanda sorge spontanea: quando potremo assistere al nuovo film di Star Wars? "Devo essere onesta" ha continuato, "nel dire che realizzeremo questi film soltanto quando saranno pronti per essere realizzati, e che li pubblicheremo soltanto quando saranno pronti per essere pubblicati".

Al momento, ricordiamo che le prossime due "tappe" cinematografiche sono il 19 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2027. Tuttavia, non è certo a cosa assisteremo per prima. Le opzioni principali sono tre: la pellicola incentrata sull'alba degli Jedi (James Mangold), sul Mando-verse (Dave Filoni) o su Rey (Sharmeen Obaid-Chinoy). Ipotizzando che la scrittura del film Swamp Thing da parte di Mangold rallenterà il progetto sul prequel, la scelta si riduce ulteriormente ai prodotti di Filoni e Obaid-Chinoy.

Eppure, nell'attesa non rimarremo a bocca asciutta: ecco tutte le nuove serie svelate in occasione della Star Wars Celebration 2023, da Ahsoka a The Acolyte.