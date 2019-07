Star Wars, Kanye West crea un rifugio per senza tetto ispirato a Tatooine

Nel corso di una recente intervista con Forbes, Kanye West ha dichiarato l'intenzione di creare un rifugio per senza tetto ispirato a Tatooine, celebre pianeta natale di Luke Skywalker nell'universo narrativo di Star Wars.

Il rivoluzionario musicista/produttore/rapper/cantautore/regista e stilista statunitense ha dichiarato di essersi ispirato all'iconica casa d'infanzia del personaggio interpretato da Mark Hamill e sta lavorando con un team specializzato per progettare strutture prefabbricate che riecheggino esattamente quel tipo di estetica.

L'obiettivo è rendere queste costruzioni delle unità abitative a basso reddito, ma West nel corso della chiacchierata con l'intervistatore Zack O'Malley Greenburg elenca anche altre possibilità per le strutture. Dopo averlo accompagnato in giardino, il rapper gli ha mostrato dei prototipi alti decine di metri, che secondo lui potrebbero essere usati per ospitare i senzatetto; gli impianti sono pensati per essere affondate nel terreno permettendo alla luce di entrare nel tetto, proprio come si vede nella saga di Star Wars.

West non ha menzionato alcuna data specifica né i tempi in cui le abitazioni sarebbero diventate disponibili, dato che le strutture sono ancora in fase di prototipo. Ad ogni modo l'impresa sembra già incredibile di per sé, e che addirittura possa finire con l'aiutare i più bisognosi la rende ancora più lodevole.

