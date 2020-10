Star Wars, Josh Gad riassume l'intera trilogia prequel con la voce di Olaf di Frozen

Dopo aver raggiunto la cifra di 10mila messaggi dei fan in merito alle elezioni presidenziali che si terranno negli Stati Uniti tra qualche giorno, Josh Gad ha accontentato i suoi followers procedendo con un piccolo riepilogo della Trilogia Prequel di Star Wars, ma stavolta utilizzando la voce del suo personaggio Disney in Frozen, ovvero Olaf.

Nel video, quindi, Gad procede con un resoconto in circa sette minuti di tutto quello che succede nella trilogia prequel di Star Wars come fosse un lungo racconto narrato da Olaf, che in questo modo diventa sia accurato che esilarante. Nel corso di questo periodo di pandemia di coronavirus, Gad è stato molto attivo sui suoi account social, specialmente sul suo canale YouTube dove ha ospitato diverse reunion con i membri dei cast dei film più iconici degli anni Ottanta. Inoltre, ha presentato anche molti video denominati Olaf @Home.

L'attore è seguitissimo dal popolo di internet, tanto che nei commenti a questo genere di video spesso le persone gli propongono di presentare il format a Disney per avere una serie tutta sua su Disney+ magari. C'è da dire che Gad è molto legato alla piattaforma digitale Disney: dovrebbe apparire prossimamente in una serie dedicata al suo personaggio de La Bella e la Bestia, il live-action campione di incassi con Emma Watson, e fino a poco tempo fa era uno degli sceneggiatori legati al progetto The Muppets Live Another Day, il sequel di Muppets Take Manhattan ambientato - manco a dirlo - negli anni Ottanta.

Gad ha anche commentato recentemente la possibilità dell'arrivo di un Frozen 3: "Non so se ci sarà mai un Frozen 3. Questo genere d'informazioni è ben al di sopra di quelle cui posso accedere, ma posso dire questo: c'è stato un momento in cui è stato possibile per questi personaggi tornare ad ispirare e infondere speranza ed è per questo motivo che io e la Disney abbiamo lavorato ai corti A casa con Olaf nelle ultime settimane".