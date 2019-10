Star Wars: Joonas Suotamo, il nuovo Chewbacca, ospite al Lucca Comics 2019

Vi segnaliamo che l'espansione del programma di Lucca Comics & Games 2019 continua, e dopo l'aggiunta di Doctor Sleep alle anteprime cinematografiche, ecco arrivare una notizia che farà la gioia di tutti i fan di Star Wars.

L'attore Joonas Suotamo sarà infatti ospite durante l'evento: l'appuntamento è previsto per mercoledì 30 ottobre alle ore 12:00 presso il cinema Astr, dove sarà tenuta una masterclass celebrativa in attesa dell’uscita di Star Wars: Episodio IX, il cui debutto è previsto nelle sale italiane per il 18 dicembre prossimo.

Per chi non lo sapesse, nel 2014 l'attore finlandese - ex cestista della bellezza di 2 metri e 11 cm - è stato scelto per affiancare Peter Mayhew ne Il Risveglio della Forza, sostituendolo nelle sequenze di movimento che l'attore britannico non era in grado di girare per i suoi problemi di salute. Mayhew lo ha supervisionato nel successivo Gli Ultimi Jedi del 2017, mentre nello spin-off Solo: A Star Wars Story del 2018 Suotamo ha interpretato la parte in via completamente autonoma.

Con la scomparsa di Mayhew, Suotamo ha ereditato l'iconico ruolo del wookie, che ha ripreso anche per il nuovo e attesissimo film di J.J. Abrams.

