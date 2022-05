Star Wars, Jon Hamm vuole esserci: 'È il mio unico rimpianto'

Non è abituato a trincerarsi dietro un'umiltà di facciata, Jon Hamm: il protagonista di Mad Man non fa mistero di essere piuttosto soddisfatto della sua carriera, ma ammette anche di avere un solo, grande rimpianto ancora capace di tormentarlo, vale a dire quello di non aver mai preso parte ad un film di Star Wars.

Mentre i protagonisti della saga celebrano lo Star Wars Day, infatti, l'attore di Baby Driver ricorda di esser sempre stato un grande fan del franchise, dicendosi assolutamente disposto a prender parte ad uno dei futuri progetti ambientati nella Galassia lontana lontana.

"Sapete, penso di esser stato piuttosto fortunato nel corso della mia carriera, sono uno dei pochi a dirlo apertamente. Non ci sono stati molti film per i quali io abbia detto: 'Oh, sarebbe stato bello esserci'. L'unico e il solo franchise a cui avrei voluto prender parte non riuscendoci mai per chissà quale ragione è Star Wars. Fu il primo grande film che vidi quando avevo sei o sette anni e, quando uscì, pensai tipo: 'Questo è il più grande film che io abbia mai visto e che vedrò mai'" sono state le parole di Hamm.

Insomma, speriamo che Kathleen Kennedy e soci siano stati a sentire: chissà che Lucasfilm non possa farci un pensierino, prima o dopo! A proposito di occasioni mancate, intanto, ecco perché David Lynch rifiutò la regia di Star Wars - Episodio VI.