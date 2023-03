Star Wars, Jon Favreau della possibile uscita delle versioni cinematografiche della saga!

Nonostante negli anni, sembra che i fan di Star Wars richiedano ancora a gran voce la pubblicazione delle prime versioni cinematografiche arrivate in sala della saga principale. In occasione dell'uscita di The Mandalorian 3 Jon Favreau ha finalmente detto la sua sulla questione.

Il discorso del regista e produttore gira intorno a quanto, alle nuove generazioni, possa interessare la ripubblicazione di un prodotto di questo tipo. Secondo lui, infatti, millennials e giovanissimi hanno come punto di riferimento la saga prequel o, addirittura, direttamente i prodotti d'animazione realizzati dopo gli anni duemila. "Pensi che a qualcuno tranne noi, le persone che sono cresciute con la saga, importerebbe? So che .. . I giovani, questo è quello che ho capito, hanno una percezione completamente diversa di cosa sia Star Wars, ogni generazione" ha precisato Favreau.

"Per i millennial, sono i prequel. Per altri è The Clone Wars. Io ho visto persone avvicinarsi a Dave Filoni e questo è solo il punto di partenza" ha chiarito. Nonostante siano tanto bistrattati Jon Favreau sembra interessato a dei sequel della trilogia sequel vedendo del potenziale nella storia raccontata da JJ Abrams e Rian Johnson. "Questo fa parte di ciò che volevamo fare con The Mandalorian. Proviamo a fare qualcosa che sia buono per noi, persone che hanno guardato questi film da quando avevano 10 anni e anche persone che non hanno mai visto Star Wars" ha specificato Favreau.

Oltre a parlare di Star Wars, l'ideatore di The Mandalorian ha detto la sua anche sull'altra serie dei record che vede protagonista Pedro Pascal. Jon Favreau si è complimentato con The Last of Us cercando, in tutti i modi, di non incorrere in alcun tipo di spoiler. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!