Star Wars: John Williams pensava che Luke e Leia avrebbero avuto figli insieme

Nel corso di un'intervista concessa a CBS Sunday Morning, John Williams, leggendario compositore della saga di Star Wars, era convinto che i personaggi di Luke e Leia si sarebbero messi insieme e avrebbero avuto dei figli dopo Una nuova speranza.

Dopo l'uscita del primo Star Wars nel 1977, i fan non avevano idea che tre anni dopo sarebbe uscito il sequel, L'impero colpisce ancora, così come non lo sapevano né il cast né la troupe coinvolta nella produzione. Così questa, incluso il compositore John Williams, iniziarono a speculare sul possibile prosieguo della storia, in particolare concentrandosi sul fatto che Luke Skywalker e la Principessa Leia sarebbero prima o poi finiti per diventare una coppia.

Questo ovviamente prima che il sequel rimescolasse le carte e spazzasse via questa teoria, con lo sviluppo della relazione tra Leia e Han Solo e che il successivo film, Il ritorno dello Jedi, introducesse per la prima volta il rapporto di parentela che legava i personaggi, rendendoli fratello e sorella.

"La storia che raccontavo circa Luke e Leia è che mi sembravano due giovani nel primo film che non avrei più rivisto. Mi sembravano molto compatibili tra loro. Si erano divertiti insieme. Avevano fatto scene d'azione insieme. E mi immaginavo che prima o poi sarebbero diventati amanti e avrebbero avuto figli. Quindi ho scritto il tema d'amore per la Principessa Leia non sapendo che anni dopo sarebbe stato rivelato che erano fratello e sorella. Non sono nemmeno sicuro se George [Lucas] ce l'abbia rivelato. Era il secondo film, o il terzo. Quindi sono dovuto tornare indietro e scrivere diversi temi per le varie relazioni che si sono sviluppate negli anni".

"Durante il primo film di Star Wars, George non ci diede alcun indizio che la storia sarebbe proseguita con un secondo film. E credo che nemmeno lui lo sapesse, perché scrisse il copione a matita, così come poi fece anche con quelli degli altri film, e so per certo che non credesse avrebbe avuto tutto quel successo, poiché disse al suo amico Steven Spielberg: 'No, questo non funzionerà mai' e così via...".

Williams ha composto le musiche per tutti i film della saga principale ed è attualmente al lavoro sullo score di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, l'episodio conclusivo che arriverà nelle sale il 18 dicembre 2019, affermando di essere rimasto molto soddisfatto dal film.