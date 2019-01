Star Wars: John Williams inizierà in estate il lavoro per Episodio IX?

John Williams ha lavorato alle musiche di ogni episodio di Star Wars e con il contributo per Episodio IX completerà un viaggio di oltre quarant'anni con il franchise creato da George Lucas. Dopo il problema di salute dello scorso autunno il leggendario compositore sembra tornato in salute e in estate dovrebbe iniziare il lavoro per Episodio IX.

Un amico personale di John Williams, Mike Matessino ha confermato la sua completa guarigione:"John sta bene, è stato al party Twelfth Night di Ginny Mancini la scorsa settimana. C'erano poche persone: Norman Lear, Quincy Jones, Leslie Bricusse. Non penso che lavorerà a Episodio IX prima dell'estate, il programma è ancora in fase di lavorazione".

John Williams è stato l'artefice della celeberrima colonna sonora della saga, sin dal primo episodio del film, nel lontano 1977, Star Wars: Un nuova speranza.

Williams si è occupato delle musiche della trilogia originale, della trilogia prequel e aggiungerà un altro tassello con le melodie per Episodio IX.

Rogue One: A Star Wars Story è stato il primo film di Star Wars a non avere le musiche di Williams, con Michael Giacchino impegnato nel difficile compito di sostituirlo.

Anche per Solo: A Star Wars Story, nonostante John Williams abbia composto qualche musica per il film, è stato James Powell a gestire la maggior parte del comparto musicale.

Parole di elogio a Williams sono arrivate, attraverso Variety, da Mark Hamill:"Oltre a George Lucas, nessuno merita più credito per il successo di Star Wars di John Williams".

Incredibile il suo ricordo della registrazione dal vivo della musica:"Indescrivibile. Come eleva ogni scena, deve capire l'emozione della scena, le dinamiche di qualunque conflitto, così profondamente. Come fa un attore. E in un certo senso è ancora più complesso".