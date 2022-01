Star Wars: John Boyega svela l'incredibile durata della sua audizione per Episodio VII

Un nuovo libro dedicato all'universo creativo di Star Wars intitolato The Galaxy’s Greatest Heroes, getta nuova luce sulla creazione di alcuni personaggi, in particolare modo quelli creati per la nuova trilogia sequel della saga, gli episodi VII, VIII e IX. Tra questi c'è quindi il personaggio di Finn, con John Boyega a svelare i dietro le quinte.

Nonostante il personaggio di Finn abbia introdotto una nuova dinamica narrativa nell'universo di Star Wars, quella dello Stormtrooper redento, non sono mancate le critiche per la sua storyline, considerata superflua in Gli Ultimi Jedi di Rian Johnson e del tutto superficiale nel successivo L'Ascesa di Skywalker, che ha tolto qualsiasi traccia di profondità al personaggio relegandolo alla stregua di un altro ingranaggio per l'avanzamento della trama.

Nel libro viene spiegato il processo che ha portato al casting di Boyega nel ruolo, che a quanto pare è durato davvero tanto:

"Ho ricevuto una telefonata a proposito delle audizioni per Star Wars e il mio agente mi ha detto che J.J. Abrams voleva incontrarmi e farmi un provino per la parte. Non sapevo di che ruolo si trattava e non avevo uno script da leggere, così ho preso un treno per Londra e ho incontrato J.J., abbiamo parlato del ruolo e ho girato le scene. Erano due scene; le ho provate un po' di volte, e poi abbiamo registrato. E' stata un'esperienza estenuante perché sai che si tratta di Star Wars ma senza conoscere i dettagli della parte. Dopodiché c'è stato un susseguirsi di chiamate, poi uno screen test con Chewbecca ed io che è stato eccitante. E infine ho ricevuto la chiamata che mi confermava che avevo ottenuto la parte, questo è stato sette mesi dopo la prima audizione".

