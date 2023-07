Star Wars, John Boyega spietato: 'Gli Ultimi Jedi è il peggior film della trilogia sequel'

La nuova trilogia di Star Wars non ha ricevuto il consenso né del fandom né della critica regalando un amaro ricordo di una Galassia molto molto lontana sul grande schermo (se volete approfondire potete dare un'occhiata al nostro articolo sull'analisi delle tre trilogie di Star Wars). Ma pare che neanche un membro del cast sia stato entusiasta.

A non dare la propria benedizione a un film in particolare è stato proprio John Boyega che nella nuova trilogia interpreta Finn. L'attore che ha mostrato una chiara delusione nello sviluppo del suo personaggio, si è mostrato a ogni modo propositivo a tornare nei panni di Finn ma ad una condizione, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.

Nel corso di una clip promozionale per il suo nuovo film Netflix dal titolo They Clone Tyrone, Boyega ha risposto a una domanda alla quale molti attori avrebbe preferito non rispondere, ossia una classifica dei migliori e dei peggiori film della saga di Star Wars: "Star Wars – Il Risveglio della Forza è decisamente il migliore - ha detto l'attore - il secondo film migliore per me è Star Wars 9 , e poi il peggiore, nel senso più rispettoso, è l'episodio VIII per me". Insomma, potremmo dire che Boyega non è certo una persona poco schietta!

La risposta ha sorpreso tutti ma Boyega non hai nascosto il proprio disappunto nei confronti della trilogia sequel in cui, secondo l'attore, il personaggio di Finn non è stato caratterizzato al meglio.

