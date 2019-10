Star Wars: John Boyega sostiene che Anakin Skywalker sia più potente di Rey

Secondo quanto dichiarato da John Boyega, Anakin Skywalker sarebbe più potente di Rey. Mancano poche settimane alla conclusione della saga che riguarda gli Skywalker, poi Star Wars volterà definitivamente pagina. Tuttavia molti fan sperano che in qualche modo nel film possa comparire anche un personaggio iconico come Anakin.

Nel frattempo si sprecano le opinioni su chi, tra il pupillo di George Lucas, Anakin Skywalker, e la protagonista indiscussa di questa terza trilogia, Rey, sia più potente.

Su Twitter, John Boyega ha dato la sua opinione, sostenendo di credere che Anakin sia più forte di Rey e di tutti i personaggi protagonisti della saga sequel.

E voi? Cosa ne pensate?



Ricordiamo che Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale il prossimo dicembre e chiuderà la terza trilogia della saga creata nel 1977 da George Lucas.

John Boyega riprende il ruolo di Finn, già interpretato in Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi. LucasFilm e J.J. Abrams uniscono nuovamente le forze per riportare gli spettatori in una galassia lontana lontana. Un'avvincente conclusione per la nuova trilogia targata Disney/LucasFilm.

Nel cast tornano Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e il premio Oscar Lupita Nyong'o.

Pare che LucasFilm sia ancora in alto mare per quanto riguarda il futuro post-L'Ascesa di Skywalker, ma per il momento non ci sono conferme in merito. Nel film tornerà anche Wedge Antilles.