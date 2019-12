Star Wars, John Boyega si sente 'incerto' ripensando a Gli Ultimi Jedi

Nel corso di una recente intervista promozionale per l'imminente The Rise of Skywalker, l'attore John Boyega ha parlato del precedente capitolo della saga, Gli Ultimi Jedi, film del 2017 scritto e diretto da Rian Johnson.

L'opera è notoriamente la più controversa dell'intera saga, al punto da non aver causato divisioni non solo fra le schiere dei fan del franchise, ma addirittura anche nel suo stesso cast. L'interprete di Finn, protagonista della trilogia sequel insieme a Daisy Ridley e Oscar Isaac, si è definito "incerto" relativamente a The Last Jedi, mentre ha lodato senza riserve il precedente The Force Awakens.

"The Force Awakens penso che sia stato l'inizio di qualcosa di veramente solido, mentre su The Last Jedi, se posso essere onesto, mi fa sentire un po' più incerto", ha detto Boyega a HypeBeast. "Non sono d'accordo con molte cose di cui non ho parlato in pubblico, ma ne ho parlato con Mark [Hamill, ndr], abbiamo avuto lunghe conversazioni in proposito. Ma è stato difficile per tutti noi in generale, perché avevamo opinioni molto contrastanti sul film."

Più nello specifico, a Boyega non è piaciuto che il suo personaggio abbia dovuto agire per larga parte da solo durante la storia. "Immagino che nei film originali di Star Wars ci fosse molto di più l'idea di un trio di personaggi che doveva affrontare insieme un viaggio"

L'attore a quanto pare è stato accontentato in The Rise of Skywalker, dato che è stato più volte ribadito che il film racconterà un'unica avventura per Rey, Finn e Poe, per la prima volta tutti e tre insieme in questa nuova trilogia.

Voi cosa ne pensate? Avete preferito Il Risveglio della Forza o Gli Ultimi Jedi? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Il Risveglio della Forza e ad alcune recenti dichiarazioni di Kathleen Kennedy su Gli Ultimi Jedi e il futuro della saga di Star Wars.