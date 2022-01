Star Wars, John Boyega rivela qual è il suo film preferito dell'intera saga

Una delle star della trilogia sequel di Star Wars, John Boyega, ha rivelato la sua preferenza in fatto di film della saga nata dalla fantasia di George Lucas. E no, non è L'Impero Colpisce Ancora.

L'interprete di Finn ha infatti parlato a lungo di Star Wars ai microfoni di CBR, e ovviamente il discorso a un certo punto si è spostato sui suoi preferiti, e in particolare sul suo film preferito sugli Skywalker.

"Sono nato nel 1992, quindi sono cresciuto con i prequel. Ma poi mio padre mi disse di vedere anche la trilogia originale perché avrebbe concluso la storia di Anakin e Luke Skywalker, così l'ho fatto" ha premesso l'attore "Ho pensato fossero incredibili. Ogni attore catturava la nostra immaginazione, ed è stata sicuramente un'influenza artistica per attori, registi e chiunque nel modo dell'intrattenimento, dagli effetti speciali a tutti coloro che fanno sì che accada la magia".

Quindi quale di questi porta a casa la vittoria? "Il Ritorno dello Jedi è il mio film preferito perché ritroviamo Luke in un momento molto vulnerabile" afferma Boyega "Nel primo film stava capendo chi era, stava apprendendo nuove cose su questo incredibile mondo che era lì fuori, ma di cui non sapeva nulla fino a quel momento. Il Ritorno dello Jedi è un mix di drammacità, commedia, e riesce ad espandere l'universo con creature come gli Ewok. È il mio preferito perché ci mostra [com'è diventato] ogni personaggio in un momento diverso della loro vita. Praticamente vedi l'intera storia da un punto di vista totalmente differente".

"I primi due film per me sono sempre stati da punto di vista di C-3PO e R2-D2. Mi importava solo dei droidi. Questi droidi verranno scambiati e spostati da una parte all'altra, e la storia è raccontata dal loro punto di vista. Ma Il Ritorno dello Jedi si concentra sulla storia di Luke Skywalker mentre sta diventando il più forte degli Jedi, e per me era davvero figo" conclude.

E voi, che ne pensate? siete d'accordo con Boyega? Fateci sapere la vostra nei commenti.