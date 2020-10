Star Wars, John Boyega rivela nuovi dettagli sull'Episodio IX di Colin Trevorrow!

Nel corso di una recente intervista promozionale John Boyega, interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, ha rivelato alcuni dettagli sulla misteriosa e chiacchierata versione originale di Episodio IX, ovvero quella che sarebbe dovuta essere scritta e diretta da Colin Trevorrow.

In una chiacchierata con Yahoo Entertainment, Boyega ha fatto riferimento all'enorme scena che avrebbe visto Finn liberare un plotone di Stormtroopers del Primo Ordine e guidare la ribellione con un imponente grido di battaglia, una scena che secondo l'attore sarebbe stata importantissima per Duel of the Fates (questo il titolo scelto da Trevorrow).

"Penso che Colin Trevorrow avrebbe raccontato quel momento", ha detto Boyega indicando il concept art. “Quell'immagine di Finn con la bandiera blu, e poi gli AT-AT con i segni tribali, e gli Stormtrooper si tolgono i caschi. Sarebbe stato incredibile! Sarebbe stato fantastico, amico, senza dubbio."

L'attore ha continuato parlando dell'importanza della rappresentazione: "Ho sentito che era importante per me parlare di una verità di cui è imbarazzante parlare. Sappiamo tutti che ciò che rende importante un ruolo è l'importanza che gli dai. Se a Capitan America non vengono date delle scene per aumentare la sua rappresentazione e per renderlo piacevole ai ragazzi, nessuno penserebbe che sia un gran figo. Perché anche i personaggi neri e gli attori neri non dovrebbero combattere per lo stesso tipo di rappresentazione? Penso che sia una cosa importante".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.