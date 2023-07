Star Wars, John Boyega è pronto a tornare: 'Ma ad una sola condizione'

Mentre New Order Jedi prende forma, i dettagli sul cast sono ancora tenuti sotto chiave. Nell'attesa di scoprire la data di uscita del nuovo film dell'universo di Star Wars, c'è un nome che echeggia tra i fan ed è quello di John Boyega, Finn nella nuova trilogia: quante possibilità ci sono che torni nel nuovo film con Rey?

Su questa teoria si è espresso chiaramente John Boyega nel corso di un'intervista per TechRadar dove l'attore ha ricordato anche l'esperienza meno positiva sul set della nuova trilogia. Infatti, nel 2020, un anno dopo l'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker Boyega parlò di una certa frustrazione nello sviluppo del personaggio: "Quei commenti risalivano a qualche anno fa, quindi erano l'oggetto di quel particolare progetto. Ma sono aperto a tutti i personaggi - ha detto Boyega a TechRadar - le sceneggiature che sono divertenti, che hanno un cast eccezionale e un regista eccezionale. Quindi sì, Sono aperto a tutte le opportunità". Che sia un appello velato a Lucasfilm?

Il nuovo film di Star Wars dal titolo provvisorio New Order Jedi sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy su una sceneggiatura di Steven Knight: la pellicola sarà ambientata circa quindici anni dopo gli eventi di L'ascesa di Skywalker e vedrà Rey tentare di stabilire un nuovo ordine Jedi. Il film che sancirà il ritorno di Rey in Star Wars fa parte delle tre nuove pellicole del franchise che vedranno luce nei prossimi anni: si parla già di un possibile collegamento tra New Order Jedi e Dawn of Jedi di James Mangold!