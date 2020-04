Star Wars: John Boyega ha odiato una battuta de Gli Ultimi Jedi

Anche se continua a difendere The Rise of Skywalker a spada tratta, John Boyega non si tira indietro quando c'è da criticare alcuni aspetti della trilogia sequel, e questa volta si è espresso riguardo ad una particolare battuta pronunciata dal suo Finn in Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

La scena in questione vede protagonisti l'eroe della Resistenza e Captain Phasma. Come ricorderete, i due si lanciano in uno scontro all'ultimo sangue in seguito all'esplosione provocata dall'ammiraglio Holdo. Dopo aver messo fuori gioco uno stormtrooper con un colpo ben assestato, Finn incrocia le lame con Phasma, che lo apostrofa dicendogli: "Sei un errore di sistema".

A quel punto lui replica ironicamente con "" (chrome dome, in inglese). Una linea di dialogo forse un po' troppo forzata, e una fan ha voluto chiedere a Boyega se la sua risposta fosse stata improvvisata sul momento: "Ho una domanda seria per John Boyega. Hai improvvisato 'chrome dome' in The Last Jedi?".Lui ha risposto con un secco "No", preoccupandosi però di sottolineare il suo sconcerto per la battuta con, come potete vedere dal post più in basso. La fan lo ha comunque ringraziato, anche se forse non si aspettava una reazione del genere: "Non so se mi sento sollevata o arrabbiata. Comunque, Finn era uno dei miei personaggi preferiti nella nuova trilogia. Grazie!".