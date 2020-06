Star Wars, John Boyega guida la rivoluzione in un concept art di Duel of the Fates

Creando una sorta di affascinante parallelismo con gli eventi della vita reale, un concept art inedito di Duel of the Fates, ovvero il nono episodio di Star Wars mai realizzato da Colin Trevorrow, mostra il Finn di John Boyega

Proprio Boyega in questi giorni è al centro degli ultimi fatti di cronaca per aver espresso forte e chiaro il suo sostegno a Black Lives Matter non preoccupandosi minimamente di esporsi in prima persona per eventuali risvolti non positivi riguardo la sua carriera. John Boyega si è unito alle proteste per le strade di Londra dove ha tenuto un discorso in mezzo alla folla presente all'Hyde Park. "Sentite, non so se avrò ancora una carriera dopo questo, ma chi se ne fo**e" ha gridato Boyega. "Oggi pensiamo alle persone innocenti che avevano ancora metà vita davanti. Non sappiamo cosa avrebbe potuto raggiungere George Floyd, non sappiamo cosa avrebbe potuto raggiungere Sandra Bland, ma oggi faremo in modo che non rimangano alieni per i nostri giovani."

In parallelo, nel mondo della fantasia, il concept artist Steve Weinstraub ha condiviso uno schizzo che vede Finn (Boyega) alla guida della Resistenza (alle sue spalle possiamo notare anche il Poe Dameron di Oscar Isaac e perfino Chewbecca), in quello che è un concept tratto da Star Wars: Duel of the Fates, ovvero il film mai realizzato da Colin Trevorrow e di cui qualche mese fa sono emersi i primi dettagli in seguito alla tiepida accoglienza della versione definitiva, ovvero L'Ascesa di Skywalker.

