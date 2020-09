Star Wars, John Boyega difende JJ Abrams ma attacca Disney: 'Non sfruttano gli eroi neri'

Nel corso di una recente intervista promozionale John Boyega, interprete di Finn nella trilogia sequel del franchise di Star Wars, ha sferrato un duro attacco verso la Disney per la rappresentazione degli eroi di colore.

Sebbene abbia difeso a spada tratta il regista JJ Abrams, Boyega ha accusato la major di aver 'messo da parte' il personaggio di Finn, così come quelli di altri attori di diverse etnie.

"Le persone dovrebbero lasciare in pace JJ", ha detto l'attore. "Non aveva neanche in programma di tornare nell'ultimo film, e invece lo ha fatto per salvare la baracca. In questo lavoro ti lasci coinvolgere in determinati progetti e sai già che non ti piacerà necessariamente tutto di quel progetto. Ma voglio dire una cosa alla Disney: non si può tirare fuori un personaggio nero, pubblicizzarlo ovunque per sbandierarlo al pubblico e poi dargli una parte più piccola nel film e metterlo da parte. Non va bene."

John Boyega ha aggiunto:

"Lo dirò chiaro e tendo. Sapevano cosa fare con Daisy Ridley, sapevano cosa fare con Adam Driver. Sapevano cosa fare con queste altre persone, ma quando si trattava di Kelly Marie Tran, quando si tratta di John Boyega ... Cosa volete che vi dica? Loro vogliono che un attore dica: 'Mi è piaciuto farne parte. È stata una grande esperienza.' Io lo dirò quando sarà davvero una grande esperienza", ha ammesso apertamente. "Hanno dato tutte le sfumature ad Adam Driver, tutte le sfumature a Daisy Ridley. Siamo onesti. Daisy lo sa. Adam lo sa. Lo sanno tutti. Non sto dicendo nulla di sorprendete."

