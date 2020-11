Star Wars: John Boyega è stato contattato da Disney dopo le critiche: 'Abbiamo discusso'

Le dichiarazioni di Jhon Boyega sul ruolo di Finn, secondo lui retrocesso a personaggio secondario dopo essere stato pubblicizzato in una certa maniera, sono arrivate alle orecchie dei dirigenti Disney: un chiarimento era d'obbligo.

"È stata una conversazione molto onesta e trasparente. Hanno dato un sacco di spiegazioni da parte loro, sulla visione che avevano adottato. Mi hanno dato anche la possibilità di spiegare qual è stata la mia esperienza", ha dichiarato l'attore a The Hollywood Reporter.

Boyega è sceso subito in strada per protestare contro le discriminazioni legate alle persone di colore ed è deciso a battersi per far sì che individui di una certa etnia vengano rappresentati nel modo corretto nel mondo del cinema: "Spero che il fatto di essere stato così chiaro sulla mia carriera, a questo punto, possa aiutare il prossimo: chi vuole diventare un assistente alla fotografia, chi vuole essere un produttore... Spero che una discussione del genere non sia un taboo di cui non si può parlare solo perché qualcuno ha detto così".

Ha concluso chiarendo che il suo scopo non è quello di sovvertire il sistema dall'interno, ma di poter aprire uno spazio per il dibattito, che "non deve essere conflittuale o sgarbato, ma una possibilità per riuscire davvero a capirci a vicenda". Sembra che alla fine le due parti si siano chiarite e che la loro conversazione si sia svolta in un clima pacifico.

Nel frattempo Boyega sta ricevendo critiche positive per Small Axe, anche se non gli dispiacerebbe tornare in Star Wars.