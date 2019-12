Star Wars: John Boyega celebra le persone che lo hanno accompagnato nella nuova trilogia

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non rappresenta solamente la conclusione di una saga iniziata più di quarant'anni fa, ma anche la fine di una straordinaria esperienza per chi ha partecipato alla sua realizzazione: con uno speciale video dietro le quinte, John Boyega voluto ringraziare i suoi compagni di avventura.

Dai co-protagonisti Daisy Ridley e Oscar Isaac, passando per i registi che lo hanno diretto in questi tre film, J.J. Abrams e Rian Johnson, e arrivando alle new entry come Naomie Ackie, l'interprete di Finn ha celebrato le persone che hanno contribuito a creare la nuova trilogia di Guerra Stellari.

In calce alla notizie potete trovare il filmato che Boyega ha caricato su Instagram, al quale la Ackie ha risposto: "Ti voglio bene... ci vediamo molto presto. Ho un presentimento" (che si tratti di un riferimento a un possibile ritorno di Finn e Jannah?).

Diretto da J.J. Abrams, L'Ascesa di Skywalker ha iniziato la sua corsa al box office con un solido debutto da 40 milioni alle anteprime del giovedì (poco sopra Avengers: Infinity War ma sotto Gli Ultimi Jedi) nonostante la tiepida accoglienza da parte della critica. Gli spettatori sembrano infatti apprezzare il capitolo finale della saga, come testimoniato dall'Audience Score di Rotten Tomatoes (86%) e il Cinemascore (B+).

Per altri approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e il nostro speciale sulle visioni contrastanti di Star Wars.