Star Wars, John Boyega deve la sua carriera da attore a Johnny Depp: ecco perché

Intervistato dall'Hollywoood Reporter per parlare del suo ruolo in Small Axe, nuova serie firmata da Steve McQueen in arrivo su Amazon Prime Video, John Boyega ha rivelato di aver intrapreso una carriera nella recitazione grazie ad un incontro fortuito con Johnny Depp.

Mentre stava frequentando una lezione al collega, ha raccontato l'attore, la sua attenzione è stata attirata da "un'esplosione pirotecnica" proveniente dalle riprese che si stavano svolgendo all'interno del campus. A quel punto il giovane Boyega è corso fuori per capire cosa stava succedendo, e a quanto pare si è trovato di fronte ad una scena che ha cambiato la sua vita.

"Ho guardato in basso e ho visto Johnny Depp in cima a due carrozze, in equilibrio, vestito da Jack Sparrow" ha spiegato Boyega. "Ho capito cosa volevo fare. Ho pensato che Dio avesse mandato l'intero set del film proprio là. Ha mandato un film in cui mi sarebbe piaciuto recitare, di cui avrei voluto fare parte. E da lì non sono mai più tornato indietro."

Apparso l'anno scorso in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nei panni di Finn, l'attore prossimamente reciterà nel thriller Borderland diretto dai Guard Brothers. Intanto, dopo le varie anteprime nel circuito dei festival, la critica ha lodato la sua performance in Small Axe.