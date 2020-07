Star Wars, John Boyega ammette: 'Sono già andato oltre'

Dopo aver criticato apertamente il modo in cui Finn è stato utilizzato nella trilogia sequel di Star Wars, soprattutto per quanto riguarda Episodio VIII ed Episodio IX, John Boyega ha ora confermato di aver voltato definitivamente pagina.

Rispondendo su Instagram al commento di un fan, il quale aveva espresso il suo desiderio di rivedere Finn armato di spada laser verde in uno dei prossimi capitoli della saga, l'attore ha infatti affermato: "Lol, no grazie. Sono andato oltre."

Boyega aveva anticipato la volontà di distaccarsi dai grandi franchise già nei mesi scorsi, quando aveva rivelato di aver incontrato anche i Marvel Studios, ma di non essere interessato a quel tipo di progetti. Durante la promozione de L'Ascesa di Skywalker, l'attore aveva commentato così il suo addio all'universo creato da George Lucas: "Sono pronto per una vita dopo Star Wars. È un addio dolce-amaro per via di tutti i legami nati sul set, e le fantastiche persone che sono entrate a far parte della mia vita come Oscar [Isaac] e Daisy [Ridley]. Ora sono pronto per vedere le nostre relazioni crescere e fiorire nel mondo reale."

Nel prossimo periodo, Boyega apparirà al fianco di Letitia Wright in Small Axe, nuove miniserie ideata da Steve McQueen racconterà le vite di un gruppo di amici e dei loro familiari che vivono nella zona ovest di Londra