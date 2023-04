Star Wars, dopo l'annuncio del nuovo film John Boyega schizza in tendenza su Twitter

Dopo l'annuncio di tre nuovi film di Star Wars, i fan chiedono a gran voce un progetto completamente dedicato a John Boyega che interpreta lo stormtrooper del Primo Ordine.

Il nuovo film su Rey, compagna di avventure di Finn, potrebbe suggerire un ritorno del personaggio? L'annuncio ha fatto impazzire il popolo del web e il nome di John Boyega è in trend: i fan chiedono tutti il ritorno di Finn. I meme non si risparmiano e le fan art restituiscono Finn con in un mano una spada laser.



I fan non hanno ancora digerito la scelta dei registi per Finn e Rey, ma recentemente Bob Iger ha ammesso i problemi di Star Wars, la terza trilogia, proprio per questo motivo chiedono a gran voce più momenti con Boyega anche in vista della timeline che collocherà il film 15 anni dopo da Star Wars: l'ascesa di Skywalker.

Le pressioni da parte dei fan, però, potrebbe entrare in contrasto con quanto voluto dall'attore che qualche tempo fa ha detto a Total Film di essere molto sereno senza il franchising di Star Wars.

"La mia prima interazione con Star Wars è stata una figura di Darth Maul. Sono un bambino degli anni '90, quindi i prequel appartengono alla mia generazione. Ero tipo, 'Dannazione, amico.' Non sapevo cosa fosse, ma sembrava bello e c'erano astronavi e le spade laser che potevano tagliarti il polso", ha spiegato Boyega.

"Poi sono tornato al vecchio Star Wars. Inizialmente mi sembrava non il massimo, ma sono diventato maturo e mi sono innamorato e ora sono ancora innamorato. Lo adoro dannatamente. Ma è quasi più bello non doverci far parte, e non dover affrontare tutto questo. È strano, torni ad essere di nuovo un fan e ti rivedi in i giochi."

Insomma dalle parole di Boyega un suo ritorno nel franchise come protagonista di un film sembra lontanissimo. Ma la speranza non muore mai!