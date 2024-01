Star Wars, Jodie Foster svela: 'Rifiutai il ruolo della Principessa Leia'

Una come Jodie Foster può permettersi di non rimpiangere granché nella sua carriera: sì, anche l'opportunità mancata di far parte di uno dei franchise più amati e seguiti di sempre. La star di Taxi Driver e Il Silenzio degli Innocenti, infatti, ha ammesso di aver detto di no nientemeno che al ruolo della Principessa Leia in Star Wars!

Foster ha confermato a Jimmy Fallon una voce che circolava in rete già da un po' di tempo: "Mi fu offerto, sì. Pensavano di optare per una Principessa Leia più giovane, ma io ero impegnata. Stavo facendo un film Disney e non volevo tirarmene fuori perché con loro avevo già un contratto" sono state le parole dell'attrice premio Oscar, che all'epoca aveva in effetti tra i 13 e i 14 anni (a differenza di Carrie Fisher, che ne aveva 19 e fu scelta con l'idea di una Leia già più adulta).

"Ma fecero un lavoro fantastico, non so quanto sarei andata bene io. Avrei dovuto cambiare taglio di capelli, avrei dovuto sembrare un ananas" ha quindi concluso con il sorriso Jodie Foster. Chissà cosa ne penserà quella Rachel Zegler che in questi giorni fantastica di un possibile esordio in Star Wars: si può davvero rifiutare un'opportunità simile e ripensarci senza rimpianti? La risposta è sì... Se nel frattempo ci si è costruiti una carriera incredibile come quella della nostra Jodie.